Тюменец похитил у работодателя оборудование для изготовления криптовалюты на миллион рублей. Скриншот из видео.

В дежурную часть тюменской полиции поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о краже из его частного дома 11 технических устройств для изготовления криптовалюты. Сумма причиненного ущерба составила свыше одного миллиона рублей.

Стражи правопорядка задержали ранее судимого 46-летнего тюменца, который накануне пропажи имущества оказывал заявителю услуги по вывозу бытового мусора. В процессе погрузки злоумышленник обратил внимание на большое количество дорогостоящей компьютерной техники, которая хранилась в гараже нанимателя.

– Ночью, воспользовавшись отсутствием хозяев дома, мужчина проник в помещение через незапертое окно. Украденное имущество он разделил на две части: первую, воспользовавшись услугами такси, вывез в Екатеринбург и сдал в комиссионный магазин, вторую отправил со своим знакомым для продажи, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка похищенное имущество изъяли, в ближайшее время оно будет возвращено законному владельцу. В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По решению суда на время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.