Тоболяк на черной «Гранте» 50 раз за два года нарушил скоростной режим

Тоболяк на черной «Гранте» 50 раз за два года нарушал скоростной режим. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске автоинспекторы задержали водителя черной «Лады-Гранта». Мужчина, как выяснилось, любил нарушать правила дорожного движения, а вот платить штрафы ему вовсе не нравилось – их у него накопилось 89 за два года.

– Пятьдесят штрафов тоболяку выписали за несоблюдение скоростного режима. Девять раз он пересекал перекрестки на красный свет, пять раз его останавливали за тонировку, 18 раз привлекался к административной ответственности за несвоевременную уплату штрафов, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Водительский стаж нарушителя составляет шесть лет. Судебные приставы арестовали машину и отправили ее на спецстоянку.