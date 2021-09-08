Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2021 10:55

Тоболяк на черной «Гранте» 50 раз за два года нарушил скоростной режим

Судебные приставы арестовали машину за неуплату штрафов
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тоболяк на черной «Гранте» 50 раз за два года нарушал скоростной режим.

Тоболяк на черной «Гранте» 50 раз за два года нарушал скоростной режим.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске автоинспекторы задержали водителя черной «Лады-Гранта». Мужчина, как выяснилось, любил нарушать правила дорожного движения, а вот платить штрафы ему вовсе не нравилось – их у него накопилось 89 за два года.

– Пятьдесят штрафов тоболяку выписали за несоблюдение скоростного режима. Девять раз он пересекал перекрестки на красный свет, пять раз его останавливали за тонировку, 18 раз привлекался к административной ответственности за несвоевременную уплату штрафов, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Водительский стаж нарушителя составляет шесть лет. Судебные приставы арестовали машину и отправили ее на спецстоянку.