Тюменцам напомнили, как получить карту «Школьника». Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам напомнили, как получить карту школьника для проезда в общественном транспорте. Сделать это можно несколькими способами.

Так, для подачи заявления можно воспользоваться порталом «Госуслуги», выбрав раздел «Принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам». Максимально заявку будут рассматривать не более недели, а готова она будет уже через день-два. За ней необходимо прийти в центр «Мои документы».

Если же вы хотите получить услугу в МФЦ, то понадобится присутствие будущего владельца проездного документа. А на прием можно записаться в онлайн-режиме.

– Пополнять баланс транспортной карты можно несколькими способами: с карты любого банка по системе быстрых платежей на сайте АО «ТТС», в банкоматах и терминалах Сбербанка, через мобильное приложение и сервис «СбербанкOnline», а также наличными средствами в терминале пополнения. С момента перевода денег до их зачисления может пройти до 30 минут, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В этом году новыми обладателями транспортной карты могут стать около 15 тысяч первоклассников. Они уже официально получили статус школьника.