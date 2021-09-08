Губкинский украсил новый арт-объект – подарок нефтяников «РН-Пурнефтегаза». Фото - «РН-Пурнефтегаз».

В Губкинском появился новый арт-объект – станок-качалка, который подарили городу нефтяники «РН-Пурнефтегаза» в честь 35-летнего юбилея. Такие символы нефтедобычи установлены во многих городах округа, поэтому авторы проекта постарались создать уникальный памятник: макет станка-качалки состоит более чем из 400 деталей, которые объединены в единый движущийся механизм. Объект оснащён архитектурной подсветкой, подчёркивающей основные контуры качалки.

Фото - «РН-Пурнефтегаз».

В церемонии открытия нового арт-объекта приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Ямала Виктор Казарин, глава города Андрей Гаранин и генеральный директор «РН-Пурнефтегаза» Айдар Габдулхаков. Они привели в движение макет качалки, нажав на символическую кнопку. Новый памятник установлен рядом с Доской почёта компании и тем самым показывает преемственность поколений современных нефтяников и первопроходцев, которые в сложных климатических и бытовых условиях сумели создать необходимую базу нефтедобычи и заложили основу строительства нового города, который по праву считается одним из самых благоустроенных на Ямале. При поддержке нефтяников в Губкинском построено большинство социально значимых объектов: городская больница, детская библиотека, музыкальная и художественная школы, два плавательных бассейна, крытый ледовый корт, жилые комплексы, новый Дворец культуры и спорта «Нефтяник».