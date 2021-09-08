Затюменский экопарк стал больше на 23 гектара. Фото: Вадим Бегун

Затюменский экопарк стал больше на 23 гектара. Таким образом, суммарно площадь памятника природы составляет 100 гектаров.

– Решение принято согласно постановлению правительства региона. Раньше он занимал чуть более 77 гектаров, – прокомментировали в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.

Напомним, что экопарк учредили 30 августа 2004 года для сохранения ландшафта, растительности (коренной сосняк, остепненные луга), лекарственных растений и животных.

На территории памятника природы нельзя вырубать деревья, собирать растения и добывать животных, а также разжигать костры. Кроме того, запрещены проезд на транспорте и размещение отходов.