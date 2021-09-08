Более 30 тюменцев отправились на фестиваль «Таврида.АРТ». Фото - tavrida.art.

На фестиваль «Таврида.АРТ» в бухту Капсель отправились 38 тюменцев. Мероприятие пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября.

По информации организаторов, участниками события станут порядка пяти тысяч человек из творческой индустрии. Молодые люди, познакомившись с другими создателями из разных сфер, будут делать коллаборации с помощью топовых экспертов.

Также для них приготовили более ста разноформатных мероприятий. Участников фестиваля, помимо презентаций и мастер-классов, ждет и грантовый конкурс на полтора миллиона рублей. От Тюменской области подано три проекта на конкурс.