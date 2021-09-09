Погода на 9 сентября в Тюмени: мелкий дождь зарядит на целый день

В Тюмени мелкий дождь зарядит на целый день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 сентября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ожидается мелкий дождь.

Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, днем – плюс 14 – 15. Вечером столбики термометров покажут плюс 11 – 10 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

9 сентября почитается память преподобного Пимена Великого. Наши предки погоду осени и зимы определяли по рябине: если она хорошо уродила - к дождливой осени, морозной зиме. Как известно, рябина является ценным питательным и лекарственным растением, поэтому с прежних времен ее активно использовали для лечения простудных заболеваний.