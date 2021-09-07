Более двух тысяч многоквартирных домов Тюмени получили паспорта готовности к зиме. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени 2 134 многоквартирных дома (63%) получили паспорта готовности к зиме. УК, ТСЖ и ЖСК просят не тянуть с подачей документов до последнего дня

– Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, должны обратиться в комиссию, уполномоченную осуществлять проверку мероприятий по подготовке таких домов к отопительному периоду. Пакет необходимых документов с подписанными представителями сетевых организаций актами необходимо предоставить по адресу: улица Дзержинского, 62/4, кабинет 105, – рассказали в департаменте городского хозяйства.

Сведения о потребителях тепловой энергии, не заявившихся на проверку, а также заявившихся после 15 сентября, будут направлены в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области для решения вопроса о привлечении данных организаций к административной ответственности.