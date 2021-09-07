В Тобольске мужчина избил коллегу из-за зарплаты. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тобольска поступило сообщение от жителя многоквартирного дома в 15-м микрорайоне о шуме из соседней квартиры. Выехавший на место наряд ППС нашел по указанному заявителем адресу избитого мужчину – жителя Пермского края.

Выяснилось, что он позвал своих товарищей в Тюменскую область на якобы хорошие заработки. В день происшествия коллеги распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между одним из мужчин и потерпевшим произошёл конфликт на фоне того, что обещанная зарплата не выплачивается.

– Злоумышленник стал бить пермяка руками и ногами по различным частям тела. Медики констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Оперативниками ранее неоднократно судимый 41-летний пермяк задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.