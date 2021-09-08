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Происшествия8 сентября 2021 7:38

Тюменец украл из морозилки друга 20 килограммов мяса

Мужчина продавал его частями местным жителям
Сергей Швецов
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Тюменец украл из морозилки друга 20 килограммов мяса.

Тюменец украл из морозилки друга 20 килограммов мяса.

Фото: Вадим Бегун

В селе Тукуз Вагайского района у 43-летнего мужчины украли 20 килограммов говяжьего мяса из морозильной камеры. Злоумышленник, коим оказался 52-летний местный житель, проник в дом, разбив окно. Участковый задержал подозреваемого в охотничьей сторожке в 20 километрах от села.

Свою вину задержанный признал и пояснил, что пришёл к своему товарищу распивать алкоголь, а так как того не оказалось дома, он решил похитить мясо, зная, где и в каком количестве оно хранится.

– На следующий день злоумышленник разделил говядину на несколько кусков и начал продавать ее местным жителям. На вырученные деньги задержанный приобретал алкоголь и закуску, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.