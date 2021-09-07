На тюменской трассе в кювет на «Камри» улетели две бабушки со спящей внучкой

На тюменской трассе на «Камри» улетели в кювет две бабушки со спящей внучкой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 13-м километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский сегодня, 7 сентября, в пятом часу утра опрокинулся в кювет автомобиль «Тойота-Камри». В машине ехали две бабушки с внучкой, которой нет еще и двух лет.

– Травмированы одна из женщин и ребенок, они не госпитализированы. По предварительным данным, девочка перевозилась без детского кресла, на руках у одной из бабушек. Она пояснила, что уснувшую малышку не захотели будить. При этом автокресло в машине имеется, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Оказалось, что родители девочки были в гостях в Тюмени, а бабушки под утро поехали с внучкой домой в поселок Боровский. Водителя «Тойоты» привлекут к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.