«Большая часть – в неудовлетворительном состоянии»: общественники Тюмени проинспектировали детские площадки

Общественники Тюмени проинспектировали детские площадки. Фото - ОНФ.

Общественники Тюмени проинспектировали детские и спортивные площадки и обнаружили, что большая часть находится в неудовлетворительном состоянии. Они обошли объекты, на которые раньше поступали жалобы.

– У площадки во дворе многоквартирного дома на улице Советской отсутствует безопасное покрытие, из земли торчат остатки арматуры, рядом с аттракционами лежит сломленное дерево, которое никак не огорожено. Игровой комплекс в целом выглядит изношенным и потрепанным, – сообщили в пресс-службе ОНФ.

По информации активистов, не отвечает требованиям безопасности и детская площадка во дворе многоквартирного дома на улице Республики, 213. Так, рядом с ней находятся контейнеры для сбора и накопления отходов. У детской горки отсутствует часть ограждения, при этом покрытие имеет трещины, что может привести к травмам детей.

Члены ОНФ направили письма с перечнем выявленных нарушений в соответствующие органы. Также они запросили документы о собственниках объектов и паспорта безопасности.