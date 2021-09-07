В Ишиме через месяц откроют обновленное приемное отделение ОБ№4. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Ишиме через месяц откроют обновленное приемное отделение областной больницы № 4. Новое оборудование сюда доставят в конце сентября.

По словам главврача больницы Вячеслава Афанасьева, здание уже готово к приему пациентов, сейчас идёт монтаж медоборудования.

– Площадь отделения после реконструкции увеличилась в три раза, что позволило сформировать отдельные входы для разграничения потоков пациентов. Ожидается, что в отделение поступят компьютерный томограф и рентгенологическая установка, – сообщил Афанасьев.

Он отметил, что каждый день сюда обращаются за помощью около 100 человек. Таким образом, поставка оборудования ожидается в конце сентября, а в октябре отделение начнет работу в полном объёме.