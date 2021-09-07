Именинникам в Тюменской области дарят подписку СберПрайм. Фото - Сбер.

Жители Тюменской области в подарок на день рождения могут получить подписку СберПрайм, позволяющую в течение трех месяцев пользоваться бесплатной доставкой продуктов, лекарств и зоотоваров, смотреть фильмы, слушать музыку, а также заказывать готовую еду и оплачивать мобильную связь со скидкой.

Подключить бесплатный СберПрайм возможно в течение месяца, в котором родился клиент банка, при наличии данного предложения в системе Сбера. Подробности можно узнать, как в офисах банка, так и у менеджеров по работе с зарплатными клиентами, которые работают на предприятиях.

Подписка СберПрайм позволяет использовать на льготных условиях сервисы и продукты экосистемы Сбера, а также получать индивидуальные скидки и бонусы.

В Тюмени подписка СберПрайм с помощью сервиса «СберМаркет» позволяет пользоваться бесплатной доставкой продуктов из магазинов торговых сетей «Метро», «Лента», «Ашан», «Мегамарт» и «Окей», доставкой зоотоваров из магазина «Четыре лапы». Подписка дает доступ к 55 миллионам треков приложения «СберЗвук», к 55 000 фильмам и сериалам в сервисе «Оkko», а также скидку 15% на покупку новинок киноиндустрии.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«СберПрайм - это целый комплекс сервисов для развлечения и жизни, позволяющий сэкономить не одну тысячу рублей в течение года. Дополнительно подписка включает в себя СберКарту с бесплатным обслуживанием, по которой можно получать до 10% бонусов от суммы покупок. Если у клиентов уже есть СберКарта, то при подключении подписки СберПрайм обслуживание карты автоматически становится бесплатным».

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