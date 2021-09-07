17 лет телефонных разговоров в месяц: связисты рассказали о мобильной жизни бизнеса Тюмени. Фото - МегаФон.

Активность бизнесменов Тюменской области с начала года показывает стабильный рост. Онлайн-трафик компаний и организаций региона в мобильной сети вырос на 140%, а общий объем звонков увеличился на 40% к аналогичному периоду прошлого года.

Сотрудники коммерческих компаний и госпредприятий региона предпочитают дольше разговаривать и больше обмениваться сообщениями в мессенджерах, в то время как топ-менеджеры и собственники бизнеса все чаще раздают мобильный интернет через Wi-Fi, устраивают видеосовещания, пользуются банковскими приложениями и навигацией. Такие данные к началу нового делового сезона представили специалисты МегаФона, проанализировав в обезличенном формате мобильное поведение клиентов региона среди пользователей бизнес-тарифов «Управляй».

Только за последние 30 дней предприниматели региона провели за переговорами более 147 тысяч часов, что эквивалентно круглосуточному диалогу партнеров на протяжении семнадцати лет. С помощью статистики Big Data специалисты также определили основные направления звонков. Помимо местных клиентов и подрядчиков, чаще всего деловое сообщество Тюменской области ведет переговоры с коллегами из соседней Югры – каждый пятый звонок приходится именно на этот регион. На втором и третьем месте по популярности вызовы в Свердловскую область и республику Дагестан.

«Учитывая специфику разных категорий сотрудников, в каждом из пяти наших тарифов «Управляй» включен безлимит на необходимые для современного бизнеса онлайн-сервисы. Пользоваться ими можно без дополнительной платы. Именно поэтому тарифы линейки «Управляй» вышли на первое место по популярности в Тюменской области, где в среднем за месяц один корпоративный абонент расходует на 139% больше трафика, чем годом ранее», - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.