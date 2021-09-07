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Происшествия7 сентября 2021 11:01

Тюменка отхватила кружкой по голове от пьяного мужа за замечание

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменка отхватила кружкой по голове от пьяного мужа за замечание.

Тюменка отхватила кружкой по голове от пьяного мужа за замечание.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменского отдела полиции № 7 поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью обратилась 53-летняя местная жительница с травмой головы. Потерпевшая рассказала, что ее ударил супруг.

Сотрудники полиции задержали ранее не судимого безработного 55-летнего горожанина. Подозреваемый пояснил, что пьяным пришел на работу к супруге, чтобы провести вечер вместе, но женщина сделала ему замечание за злоупотребление спиртными напитками.

– Взаимные упреки переросли в ссору, и злоумышленник, не сдержавшись, ударил потерпевшую по голове стеклянной кружкой, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время фигурант находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.