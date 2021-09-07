В Голышманово возвели современный жилой комплекс. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В рабочем поселке Голышманово Тюменской области возвели современный жилой комплекс. Квартиры заселяют работники предприятия ООО «Руском».

Территорию ЖК посетил глава региона Александр Моор, который находится с рабочей поездкой в Голышмановском городском округе. Он поговорил с жильцом дома Александром Евдокимовым, который переехал сюда из другого региона вместе с семьей, и возвращаться на прежнее место жительства не планирует.

По информации оперштаба, в ЖК есть все необходимое: уютный двор, игровая площадка. В шаговой доступности находится магазин с местными продуктами.

Также Александр Моор официально открыл комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год. Сейчас объем производства птицы составляет 3 тыс. тонн в месяц. К концу года проект выйдет на полную производственную мощность.