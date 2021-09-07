Тюменка заставила больного сына подарить ей квартиру и выгнала его из дома. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве и похищении паспорта. Как рассказали следователи, обвиняемая обманула сына, родительских прав на которого была лишена еще 20 лет назад, и похитила его двушку.

В 2002 году на основании ходатайства органов опеки суд постановил выписать горожанку из квартиры. Спустя 12 лет право собственности было оформлено на имя ее сына. В 2019 году, когда парню стукнуло 18, он приехал домой и стал проживать с матерью.

– Воспользовавшись доверчивостью потерпевшего и имеющимся у него психическим расстройством, обвиняемая уговорила его подписать договор дарения квартиры в ее пользу. В феврале 2020 года после регистрации перехода права собственности мать выгнала сына из дома, похитив его паспорт, – отметили в ведомстве.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.