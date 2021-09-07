В тюменскую ОКБ №2 поступили 13 500 доз вакцины для профилактики гриппа. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменскую ОКБ № 2 поступило 13 500 доз вакцины для профилактики гриппа «Совигрипп». Есть еще препарат «Ультрикс Квадри», который защищает от нескольких штаммов вируса.

– Прививка защищает от вируса в течение 6 – 12 месяцев. Каждый препарат имеет строгие ограничения. Всем, у кого есть аллергия на белок куриного яйца, стоит воздержаться от введения тех вакцин, которые сделаны с использованием его частиц. Об аллергии обязательно нужно предупредить врача, – отметила заведующая взрослой поликлиникой медорганизации Екатерина Расоева.

Специалисты напоминают, что делать прививки от гриппа и других инфекций необходимо с интервалом не менее месяца. Вакцинация против гриппа проводится бесплатно. Для того чтобы вакцинироваться, нужно обратиться к участковому терапевту.