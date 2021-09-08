Погода на 8 сентября в Тюмени: вечером, возможно, пройдет дождь

В Тюмени вечером, возможно, пройдет дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 8 сентября, в Тюмени ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Вечером, возможно, пройдет дождь.

Температура воздуха ночью плюс 5 – 4 градуса, днем – плюс 13 – 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 9 – 8 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

8 сентября отмечается день памяти святых Адриана и Наталии. Наши предки заметили, если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима. В прежние времена этот день был посвящен рябине, она считалась именинницей. Собирали рябину и калину, и примечали: «Большой урожай рябины – к морозу».