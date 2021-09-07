Правительство Тюменской области заключило соглашение с крупным туроператором. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Правительство Тюменской области заключило соглашение с крупным туроператором «ТUI Россия». В регионе будут продвигать туристический бренд.

– Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса. Теперь, благодаря поддержке Ростуризма, мы получили новые возможности и перспективы. Реализовать их можно только вместе с крупным партнером-туроператором, – сообщил глава региона Александр Моор.

По словам гендиректора компании «ТUI Россия» Тараса Демура, для привлечения туристов в Тюменскую область приходится ломать сложившиеся стереотипы: «Это нелегко, но я вижу перспективу».

Отметим, что за последние пять лет регион посетило более 11 млн туристов. В результате объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился в 3 раза и составил 1,3 млрд рублей.