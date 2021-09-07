В тюменском Ново-Патрушево открыли новую дорогу. Фото: Тюмень - наш дом

В тюменском Ново-Патрушево по улице Монтажников открыли новую дорогу. Для удобства водителей здесь обустроили разворотные полосы и парковочные зоны. На всех пешеходных переходах понижен бордюрный камень, выполнены плавные съезды.

– Дорога протяжённостью 1,26 километра имеет 4 полосы движения, разделительную полосу, уличное освещение, широкие тротуары и велосипедные дорожки. Потоки пешеходов и велосипедистов разделяет тротуарная плитка. Проезжая часть также отделена от пешеходной газонами и техническими тротуарами, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Сейчас в микрорайоне продолжается строительство улицы Валентины Трофимовой протяженностью 880 метров. Она находится внутри жилого комплекса и станет подъездным путем к будущим образовательным учреждениям. Позже планируется построить еще 3,9 км дорог по улицам Константина Посьета, Николая Никитина, Виктора Югринова и Александра Быстрицкого.