Центр Тюмени перекроют из-за велопарада. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Центр Тюмени перекроют из-за велопарада. Спортивное событие состоится 12 сентября.

– С 10.00 до 16.00 для прохождения колонны велосипедистов будет ограничено движение по автомобильным дорогам улиц Перекопской, Ленина, Орджоникидзе и Республики, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве попросили заранее планировать маршрут движения с учетом проводимых мероприятий и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Там также подсказали, что объехать закрытые участки дорог можно по улицам Герцена, Володарского и межквартальным проездам.