В тюменском поселке Винзили березовую рощу заваливают ветками. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В тюменском поселке Винзили березовую рощу заваливают ветками. Об этом в социальных сетях трубят неравнодушные местные жители, у которых, по их же сообщениям, нет слов от возмущения.

«В поселке Винзили около микрорайона Южный прекрасную березовую рощу решили превратить в свалку! Со слов водителей, «все вопросы к администрации»! Если это так, что происходит? Боролись с пожарами, с частниками, которые вывозят туда мусор. Сейчас администрация посёлка сама захламляет рощу, где гуляют многие жители посёлка вместе с детьми», – пишет в сообществе социальной сети «ВКонтакте» аноним.

В Винзилинской администрации ответили, что на протяжении многих лет в роще выкапывался грунт (глина для строительства и замазки печей), поэтому образовались большие ямы.

– Сейчас ветки уложены в эти ямы, они также будут засыпаны грунтом и песком. Свалки не будет. Фото по итогам работы администрация выложит в свою группу в ВК, – заверили чиновники.