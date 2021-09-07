Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 7 сентября 2021 года: за сутки скончались 24 человека

В Тюменской области за сутки скончались 24 человека с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 сентября. Количество заболевших увеличилось на 230 и составило 56 324 человека, 24 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 163 человека выздоровели (за весь период – 49 463), 34 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 32 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 60 108 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 573 081 человек, полный курс прошли 521 084.

За последние сутки в России выявлено 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 276 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 030 455 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 990 летальных исходов, выздоровели 6 285 007 человек.