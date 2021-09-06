В Тюмени спустя три года сдали долгострой на улице Чаркова. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени сдали дом № 69, корпус 1 на улице Чаркова (ЖК «Северный квартал»), который начали возводить еще в 2018 году. Сделано это лишь после прокурорского вмешательства.

– Первоначально ввод дома в эксплуатацию планировался в конце прошлого года. Однако свои обязательства застройщик в срок не выполнил, сроки завершения строительства перенесли на второй квартал 2021 года, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Застройщику вносились представления об устранении нарушений закона, объявлялось предостережение о недопустимости нарушения закона. Благодаря принятым мерам, на днях многоквартирный дом ввели наконец в эксплуатацию на основании разрешения, выданного администрацией Тюмени. Таким образом, защищены права 34 участников долевого строительства.