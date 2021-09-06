В Тюменской области нырнула в кювет машина с пьяным водителем и его тещей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 18-м километре автодороги Центральное – Емуртла – Видоново в Упоровском районе Тюменской области 46-летний пьяный автомобилист на ВАЗ-21070 нырнул в кювет, авто опрокинулось. В машине с ним ехала теща, которую он вез из Курганской области в Заводоуковск.

– Показания алкотестера составили 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что накануне вечером выпил бутылку водки в селе Уварово Курганской области, а с утра повез тещу к себе в гости. По дороге почувствовал, что машина стала резко уходить вправо, подумал, что колесо лопнуло, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал сам автомобилист и 61-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали в больницу с различными повреждениями. Обстоятельства аварии выясняются.