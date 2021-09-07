Доверчивая ялуторовчанка подарила мошеннику 350 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный обманул ее и похитил более 350 тысяч рублей. О подобной схеме обмана заявительница слышала ранее, но мнимый банковский сотрудник оказался очень убедителен.

Собеседник сообщил 28-летней ялуторовчанке, что мошенники пытаются присвоить ее сбережения. Деньги, чтобы сохранить в безопасности, следует перевести на безопасный счет. Женщина назвала номер своей банковской карты и секретные коды, поступившие ей на телефон. За две операции на якобы безопасный счет отправилась часть имеющейся суммы.

– Далее звонивший назвал еще один счет ялуторовчанки, а также и остаток на нем. Женщина, с целью сохранности денег, сама через приложение перевела их с него на тот же безопасный счет. Не дождавшись возврата денег обратно, как обещал мнимый сотрудник банка, потерпевшая осознала, что попалась на уловку мошенников, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.