В Тюмени спасли 90-летнюю старушку, которая подавилась кашей. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени спасли 90-летнюю старушку, которая решила отведать на завтрак овсяную кашу с хлебом и подавилась. Скорую помощь вызвала дочь пожилой женщины. Она же, стуча по спине посиневшей родственницы, смогла выбить из нее кусочки пищи.

– Мама дышит, но будто ей всё еще что-то мешает и она не может прекратить откашливаться, – сообщила диспетчеру службы 103 дочь тюменки.

Бригада скорой перед транспортировкой пострадавшей в стационар обеспечила подачу кислорода через специальную маску и провела лекарственную терапию. В областную клиническую больницу № 2 женщину доставили в удовлетворительном состоянии.

– Если подавившийся не может дышать, говорить и кашлять, воспользуйтесь приемом Геймлиха: подойдите к человеку сзади и обхватите его руками на уровне между пупком и нижним краем грудной клетки и, соединив руки в кулак, сделайте резкий толчок внутрь по направлению вверх, продавливая брюшную полость, – советуют специалисты скорой помощи.

В этот момент возрастает давление в грудной клетке, и инородное тело воздухом выталкивается наружу. Повторяйте эту манипуляцию до тех пор, пока инородное тело не покинет дыхательные пути и не восстановится самостоятельное дыхание.