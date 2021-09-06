Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 сентября 2021 года увеличилось на 230 человек, 24 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 230 и составило 56 324 человека, 24 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 163 человека выздоровели (за весь период – 49463), 34 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 32 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 60108 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 573 081 человек, полный курс прошли 521 084.

За последние сутки в России выявлено 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 276 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 030 455 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 990 летальных исходов, выздоровели 6 285 007 человек.