Тюменца могут лишить свободы на 7 лет за выстрелы в кафе. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя села Сладково. Мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия.

Вечером 16 июля 2021 года молодой человек находился на веранде кафе «Блинная» в Сладково. Он поспорил со знакомыми о приобретении им охотничьего карабина и решил съездить домой, чтобы привезти оружие для демонстрации.

– Вернувшись из дома с оружием в руках, он в присутствии людей выстрелил в крышу крытой веранды. Все присутствующие испугались и покинули место происшествия. Своими действиями обвиняемый продемонстрировал явное неуважение к обществу, – отметили в региональной прокуратуре.

Ведомство утвердило по данному уголовному делу обвинительное заключение, материалы дела направлены в Сладковский районный суд. Хулигану грозит до семи лет лишения свободы.