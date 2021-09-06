В Тюмени пенсионер успокоил ревнивую жену ударом пивной кружки по голове

В Тюмени пенсионер успокоил ревнивую жену ударом пивной кружкой по голове. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 5 по городу Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним из квартиры на улице Энергетиков привезли 59-летнюю местную жительницу с травмами головы. Полицейским пенсионерка рассказала, что травмы ей нанес супруг.

Сотрудники управления задержали ранее не судимого 64-летнего мужчину. Подозреваемый пояснил, что у них с супругой во время распития спиртных напитков произошел конфликт. Та предположила, что он планирует вернуться к бывшей жене, с которой развелся больше 20 лет назад, и приревновала его.

– На слова о том, что ее обвинения беспочвенны, женщина не реагировала, и злоумышленник ударил ее пивной кружкой по голове, чтобы успокоить, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.