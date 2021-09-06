В Тюмени прошла «Битва за картошку». Фото - Радио Шансон Тюмень.

Лето завершилось, а значит, настало время собирать урожай. В этом году «Радио Шансон Тюмень» пообещало сделать это за своих слушателей! У каждого была возможность проявить себя, нужно было рассказать, почему именно к нему нужно приехать и выкопать всю картошку. Самат попросил приехать, «чтобы теща не заставила его самого копать». Маргарита обещала угостить своей вкусной картошкой. Яна обещала интересный досуг: «И картошку покопаете, и солярий, и фитнес, и тренажерный зал! Приезжайте!».

Фото - Радио Шансон Тюмень.

«Битва за картошку» продолжалась две недели. В упорной борьбе победила Елена Скрипник, именно к ней «Радио Шансон» нагрянуло с песнями и лопатами. Ударно поработали, выкопали весь урожай, отлично провели время и пообщались. Елену и ее мужа Ивана порадовали подарки от генерального партнера акции. Очень пригодится на таком большом приусадебном участке система капельного полива. Как это было, можно увидеть в фотоотчете на сайте radiovtyumeni.ru.