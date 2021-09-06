«Людям неудобно ходить к светофору»: в сквере Моисеенко в Тюмени вытоптали газоны

В сквере Моисеенко в Тюмени вытоптали газоны. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В сквере Моисеенко в Тюмени вытоптали газоны. Местные жители обратились к администрации с просьбой положить асфальт.

«Неудобно проложен тротуар к светофору, и люди, естественно, идут по прямой по газону. Каждый месяц приходят рабочие, перекапывают тропинку и вывешивают объявления «По газонам не ходить». Все эти ленточки с объявлениями на следующий же день отрывают и продолжают дальше ходить по прямой до тех пор, пока через месяц тропинку снова не перекопают. Может, пора бы уже прекратить заниматься ерундой и проложить тротуар там, где людям удобно ходить к светофору?» – спрашивает горожанка в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Если тротуар проложен неудобно, то только некоторые педанты будут соблюдать все его загогулины. Люди же ходят по кратчайшим направлениям, им на все эти «красивые углы» плевать. Это в мозгах, это не переделать. Люди стремятся к рациональности в данном вопросе», – так попытался объяснить проблему один из комментаторов.

Не все поддержали тех, кто вынужден топтать газон: «Там идти по тротуару 1,5 метра, совсем обленились». Тут же появились советчики: «Во дворах новостроек не делают дорожек в течение года, просто засеивают травой, дорожки делают на следующий год по натоптанному»; «Надо углы срезать и мостить твёрдым покрытием. В Тюмени в ЖК «Ожогино» так умеют делать».

Местный урбанист Аркадий Каюгин отметил, что без официального обращения в соответствующую управу дела не пойдут: «Да и особо не могут – на что они будут списывать затраты? Хотя у нас в сквере Юристов дорожку вместо стихийной тропинки сделали только после включения затрат в проект инициативного бюджетирования. Автор, можете мне написать, помогу составить обращение».