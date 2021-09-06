В Тюмени автоинспекторы не дали доехать до магазина пьяной женщине. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области за минувшие выходные автоинспекторы задержали 56 нетрезвых водителей. В их «сети» попалась и 34-летняя женщина.

Пьяная горожанка вела автомобиль на Салаирском тракте, остановившим ее гаишникам заявила, что поехала в магазин. Показания алкотестера составили 0,72 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Еще одной «жертвой» сотрудников ГИБДД стал 46-летний тюменец, который ехал за рулем «Рено», его остановили на 29-м километре Ирбитского тракта. Мужчина пояснил, что двигался к знакомой в Каменку.

– Такая вот любовь при показаниях алкотестера 0,74 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это не первый пьяный вояж влюбленного автомобилиста, – сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В декабре прошлого года его уже задерживали пьяным за рулем и лишили права управления транспортом на 12 месяцев. Теперь мужчина привлекут к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.