Тюменцев научат организации пространства рабочего места школьника. Фото: Ольга Крыльцова

Начался учебный год. Хочется, чтобы процесс обучения был для ребёнка удобным и эффективным не только в школе, но и дома.

10 сентября состоится онлайн-конференция «Организация пространства рабочего места школьника».

– Задача родителей – создать максимально комфортные условия для занятий ребенка. Чтобы они приносили удовольствие и не превращались в наказание. Порой мы даже не задумываемся о каких-то мелочах, которые помогут организовать процесс обучения. Еще сложнее становится вопрос, когда в семье несколько школьников, а размеры комнаты ограничены. Наша конференция поможет родителям обустроить пространство так, чтобы всем детям было максимально удобно. На вопросы ответит профессиональный организатор пространства Айгуль Вьюнова, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья».

Одной из причин отставания в учебе может стать беспорядок в комнате и на рабочем столе ребёнка. Он не может сосредоточиться, часто отвлекается, тратит время на поиски нужной вещи, и в итоге уроки не сделаны, а ребёнок устал. Многие считают, что порядок в детской невозможен, и просто закрывают на это глаза.

Порядок возможен, если создать удобную систему хранения вещей именно для ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей.

Задать свои вопросы Вы можете с 6 по 9 сентября (включительно) в КОНФЕРЕНЦИИ.

Видеоответы на все вопросы будут опубликованы 10 сентября 2021 года.