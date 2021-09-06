В Тюмени не нашли желающих отремонтировать здание управы. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени не нашли желающих отремонтировать здание управы Ленинского административного округа. Аукцион проводится во второй раз – в первый раз заявок не поступило.

Из информации, размещенной на сайте госуслуг, следует, что подрядчик, согласно контракту, обязан отбить штукатурку со стен и потолков, устранить трещины, установить оконные блоки, покрасить стены и отремонтировать фасад здания, которое находится по адресу ул. Мельникайте, 74.

На выполнение работ дается три месяца. На эти цели выделят почти 19 миллионов рублей. Подать заявку на этот аукцион можно до 13 сентября.

Кстати, на весь период выполнения работ подрядчик несет ответственность за сохранность объекта или его частей. В случае нанесения ущерба объекту в период выполнения работ подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет и возместить ущерб, передает «МегаТюмень».