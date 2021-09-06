Нейрохирурги из Тобольска выполняют новый вид операций на позвоночнике. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Нейрохирурги областной больницы № 3 Тобольска выполняют новый вид операций на позвоночнике – вертебропластику. Эта малоинвазивная операция по укреплению структуры разрушенной кости показана пациентам с ярко выраженным болевым синдромом.

– Вмешательство проводится под местной анестезией посредством нескольких проколов. Под контролем рентгена в тело повреждённого позвонка вводится костный цемент – специальный композитный материал на полимерной основе. Он проникает в трещины кости, заполняя все полости, и тем самым восстанавливает целостность позвоночного тела. За одну операцию можно «зацементировать» несколько разрушенных позвонков, – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Кстати, специалисты травматологического отделения планируют внедрить также метод кифопластики. Вмешательство позволяет приподнять фрагменты позвонка до нужной высоты, приближенной к здоровым анатомическим показателям, и аналогичным образом, что и при вертебропластике, заполнить полость костным цементом.