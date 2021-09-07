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Общество7 сентября 2021 5:57

Погода на 7 сентября в Тюмени: ночной сильный дождь ослабнет утром

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени ночной сильный дождь ослабнет утром.

В Тюмени ночной сильный дождь ослабнет утром.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 7 сентября, облаков, которые покрывали небо в Тюмени утром, во второй половине дня не будет, и до позднего вечера они уже не появятся. Ночной сильный дождь утром ослабнет и вскоре закончится.

Температура воздуха ночью плюс 8 – 7 градусов, днем – плюс 15 – 14. Вечером столбики термометров покажут плюс 9 – 7 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным, и говорили: «Святой Тит последний гриб растит». Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.