Под Тюменью чиновники обвиняют людей в поломке спортивной площадки. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Под Тюменью, а именно в деревне Нариманова, чиновники обвиняют людей в поломке спортивной площадки. Сами же местные жители заявляют, что администрация бездействует – за состоянием объекта никто не следит.

«Вот в таком состоянии находится спортплощадка «Деревня Нариманова». Площадку сделали, деньги отмыли. За состоянием никто не следит. В таком состоянии площадка уже больше года. На спортплощадке и детской площадке нет освещения. Администрация бездействует! Чем молодёжи заниматься?» – такое послание оставили местные жители в одной из тюменских групп в социальной сети «ВКонтакте».

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Однако подписчики сообщества не согласны с тем, кто оставил гневное сообщение чиновникам, мол, молодежь сама превратила площадку в такое состояние. «А элементы крепления администрация откручивает? Приходит и ломает?»; «Вот когда и молодежь, и родителей вместе заставят это сделать, тогда и цену труду будут знать»; «Где вы были, когда эта молодёжь вырывала все с мясом, почему не проявили свою бдительность? Надоели уже! Считают, что администрация должна сейчас дежурить на ваших площадках. И в чем они деньги отмыли, я не понял? Воспитывайте своих отпрысков лучше, а то как дикари, которые ничего не видали! У нас во дворе 5 лет уже эти тренажеры, и все в целости и сохранности», – отвечают горожане.

В администрации Тюменского района подтвердили, что такой неприглядный вид спортивная площадка принимает регулярно: откручивают элементы крепления, ломают тренажеры. «Работники местной администрации своими силами регулярно делают текущий ремонт, но сейчас, с такими разрушениями, нужны услуги специализированной организации».

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– По информации главы сельского поселения, будет заключен муниципальный контракт на ремонт элементов площадки. Площадка находится в небольшом парковом массиве, который освещается с четырех сторон: от улицы Центральной, ФАПа, водонапорной башни и школы. Необходимость в дополнительном освещении отсутствует, – отмечают чиновники.