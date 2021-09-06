Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 6 сентября 2021 года: за сутки скончался 21 человек

В Тюменской области за сутки скончался 21 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 сентября. Количество заболевших увеличилось на 232 и составило 56 094 человека, 21 скончался.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 176 человек выздоровели (за весь период – 49300), 23 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 30 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 60732 человека остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 572 659 человек, полный курс прошли 519 994.

За последние сутки в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 256 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 012 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 200 летальных исходов, выздоровел 6 270 731 человек.