В Тюмени мужчина с наркотиками прятался от полицейских за деревом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени сотрудники патрульно-постовой службы полиции ночью для проверки документов остановили мужчину. Внимание стражей порядка гражданин одной из бывших союзных республик привлек тем, что пытался остаться незамеченным, спрятавшись за дерево.

В ходе беседы 33-летний молодой человек вел себя подозрительно и заметно нервничал. Полицейские решили досмотреть задержанного.

– В присутствии понятых у иностранца изъяли вещество, похожее на наркотическое. Как установила экспертиза, изъятым оказался наркотик N-метилэфедрон общей массой более 0,6 грамма, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.