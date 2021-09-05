В Тюмени состоится концерт звезды «Кривого Зеркала» Игоря Христенко

15 октября в ДК «Железнодорожник» пройдет концерт лауреата международных конкурсов сатиры и юмора, артиста эстрады, мастера пародии, юмориста, звезды популярных юмористических телепрограмм «Измайловский парк», «Смеяться разрешается», «Кривое Зеркало Игоря Христенко «Артист, который умеет все!».

Игорь Христенко, пожалуй, единственный артист эстрады, который имеет высшее драматическое образование, но при этом заставляет плакать от… смеха.

Игорь Христенко, безусловно, один из интереснейших артистов и пародистов нашего времени. Его умение перевоплощаться из одного образа в другой за доли секунды поражает публику! Вот только что на сцене стоял видный политик, а через мгновение он превратился в популярную звезду эстрады!

А мы с вами ждем новых образов, новых перевоплощений, новых пародий от этого великолепного артиста в его концертной программе!

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Впервые Игорь Христенко как актер появился на сцене Театра сатиры, в 1980 году, сразу после окончания знаменитого театрального училища имени М. С. Щепкина. Здесь его коллегами стали знаменитые Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин и блистательный Анатолий Дмитриевич Папанов.

Более широко Игорь Христенко стал известен с начала 90-х годов, когда стал появляться на экране с пародиями на знаменитых политиков: М. С. Горбачева, В. В. Жириновского и др. Кстати… Однажды, увидев номер Игоря Христенко с пародией на самого себя и других политических деятелей, Владимир Вольфович не смог удержаться от смеха! Номер до того ему понравился, что он долгое время достаточно часто приглашал Христенко на многие вечеринки.

Конец 1999 года представил нам Игоря Христенко как неординарного пародиста, который озвучивал в передаче «Куклы», представьте только себе, аж двенадцать персонажей! Игорь стал появляться на телеэкране. Его стали приглашать принять участия в юмористических программах «Смехопанорама», «Аншлаг» и, наконец, «Кривое зеркало», где Игорь работает и по сей день. Этот необычный юмористический театр Евгения Петросяна помог Игорю выразить свою яркость как юмориста, показав артиста во всей красе своего таланта. Здесь он сыграл более ста образов и продолжает играть, создавая новые, которые заставляют людей улыбаться и смеяться до слез! А за многочисленное исполнение женских ролей Игорю Христенко присвоено звание «Мисс Кривое Зеркало».

КОГДА И ГДЕ?

Дата: 15 октября в 19.00.

Место: ДК «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55).

Билеты: 1 000 – 1 500 рублей.

Телефон: (3452) 542-000.