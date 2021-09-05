Погода в Тюмени 5 сентября 2021: в День Лупа Брусничника немного похолодает Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 5 сентября, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный, южный с переходом на юго-западный и западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15…C, днем понижение температуры +18…+23 C.

Погода в Тюмени 5 сентября 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 5 сентября – день Лупа Брусничника, в честь памяти святого Луппа Солунского. В народе его называли Брусничником потому, что в лесах и на болотах к этому дню созревала брусника. Из нее готовили варенье и пастилу, варили компоты. А ещё по зрелости брусники судили, поспел ли овес. Если ягоды были сочными, то с жатвой нужно было спешить.

Что касается народных примет, но крестьяне смотрели на журавлей. Если птицы летели на юг, значит, зима придет рано. Однако если клин летит низко, то больших холодов не будет. С этого дня начинались первые заморозки.