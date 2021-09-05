Воспитанники голышмановского кадетского класса «Пульс» успешно служат на благо Родины Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Одним из самых успешных десяти кадетских классов (спецгрупп добровольной подготовки к военной службой) Голышмановского района считается «Пульс» из районного центра. Бессменным наставником класса является учитель физкультуры местной школы Алексей Смирнов. За 15 лет работы с профильным классом он подготовил более 90 кадетов, 17 из которых получили звание отличника подготовки к военной службе.

По словам Алексея Александровича, с воспитанниками он 8 раз участвовал в профильной смене лагеря «Ратники», четыре раза из которых привозил «серебро» и столько же – «золото». В том числе и в этом году.

- В 2018-2019 годах мои воспитанники участвовали во втором этапе областной спартакиады допризывной молодёжи. Оба раза заняли первые места. Также ребята выступали в сборной Тюменской области по военно-прикладным видам в Тамбове и Смоленске. Помню, в Тюмени занимали первое место по строевой подготовке среди 36 команд, - цитирует Алексея интернет-портал «Мегатюмень».

Воспитанники «Пульса» служат в армии, учатся в вузах и ссузах Минобороны РФ, служат по контракту в разных точках России. Приезжая в отпуска, они не теряют связи с учителями и обязательно приходят в школу.