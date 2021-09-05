Пушкинская карта поможет тюменским школьникам посещать музеи и театры России Фото: Татьяна Коркина

Специальные программы для школьников подготовили к началу нового учебного года музеи Тюменской области, сообщает региональный департамент культуры.

Например, в Заводоуковском краеведческом музее состоялся мастер-класс для школьников «Город будущего». Ребята вырезали из картинок объекты, которых не хватает городу (по их мнению). Все вырезки школяры приклеили на один лист, и получилось общее представление о Заводоуковске 2121 года.

В садово-парковой зоне с ротондой школьников принял старейший музей Западной Сибири в Тобольске. Сюда дети отправились после торжественной линейки в День знаний, 1 сентября. Ребята решали шуточные задачки, ребусы, кроссворды, рисовали красками и сделали фотографии в интерактивной фотозоне с партой XIX века.

Для семиклассников одной из ялуторовских школ прошел музейный урок, посвященный истории канцелярских принадлежностей. Ребятам рассказали, откуда пошел этот термин и как создавались бумага, ручка и карандаш.

Напомним, что с сентября 2021 года в России начинает действовать Пушкинская карта, которая поможет школьникам посещать музеи и другие культурные учреждения России. Как получить Пушкинскую карту в Тюменской области, можно посмотреть здесь.