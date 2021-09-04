Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 сентября 2021 года увеличилось на 235 человек

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 235 и составило 55 862 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 189 человек выздоровели (за весь период - 49 124), 36 детей заболели (из общего числа заразившихся), 26 пациентов - на ИВЛ (из общего числа инфицированных), 61 705 человек остаются под медицинским наблюдением, а 160 - на перевахтовке. Также за последние сутки скончались 19 человек, с начала периода - 1 512.

Вакцинированы от коронавируса 571 951 человек, 518 900 - полностью завершили курс иммунизации.

За последние сутки в России выявлено 18 780 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 402 (7,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 993 954 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 737 человек, с начала пандемии - 6 255 475. Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 186 407 человек.