Названа среднемесячная зарплата в Тюменской области за I полугодие 2021 года Фото: Татьяна Коркина

Среднемесячная номинальная зарплата в Тюменской области за первое полугодие 2021 года составила 54 тысячи 525 рублей, что всего на 70 рублей меньше общероссийского показателя. Об этом говорится в отчете Росстата по социально-экономическому положению в России. В июне 2021 года зарплата составила 59 тысяч 35 рублей.

Уровень зарплаты в Тюменской области – третий в УрФО. Например, на Ямале за первое полугодие 2021 года средняя зарплата составила 119 тысяч 830 рублей, в Югре – 84 тысячи 482 рублей. В Свердловской области людям платят в среднем 46 тысяч 560 рублей, в Челябинской – 42 тысячи 279 рублей, в Курганской – 34 тысячи 556 рублей.

Наиболее высокие зарплаты начислялись в сфере добычи сырой нефти и природного газа (167 тыс. 192 руб.), производстве химических веществ и химических продуктов (133 тыс. 371 руб.) и научных исследованиях и разработках (101 тыс. 951 руб.), сообщает «Вслух.ру».