Голышмановские аграрии недовольны низкой урожайностью зерновых культур

Более 55 тысяч гектаров зерновых предстоит обмолотить аграриям Голышмановского района, и пока убрано только 20% плановых площадей при средней урожайности 15,6 центнеров с гектара, сообщает портал «Мегатюмень». Всего в округе работают 33 сельхозпредприятия, 16 из которых уже убирают яровые культуры.

Пока результаты аграриев не радуют из-за низкой урожайности, хотя по весне они закупали элитные семена, новую технику и удобрения, а ещё тратили деньги на обработку посевов. Остается надеяться, что результаты изменятся после обмолота поздних посевов.

Тем не менее, уборка культур идет хорошими темпами благодаря теплой погоде и хорошему техническому оснащению предприятий. Параллельно аграрии вспахивают зябь, применяя глубокую обработку почвы.