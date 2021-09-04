Тюменец с наркотиками хотел спрятаться от полицейских в лесу Фото: Вера Зенина

Тюменские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Всё произошло минувшей ночью, когда сотрудники патрульно-постовой службы заметили подозрительного гражданина. Завидя полицейских, он сразу попытался скрыться в лесном массиве у деревни Патрушево.

– В ходе обыска правоохранители обнаружили у 26-летнего безработного тюменца пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что внутри находилось наркотическое средство «мефедрон». Общая масса вещества составила чуть менее одного грамма, – рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства в значительном размере». Ему грозит до трех лет лишения свободы.